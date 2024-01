Schouten gaat pensioenwens NSC hoe dan ook niet uitvoeren

Demissionair pensioenminister Carola Schouten gaat het plan van Nieuw Sociaal Contract om op een andere manier over te gaan op het nieuwe pensioenstelsel hoe dan ook niet uitvoeren. NSC diende hiertoe een voorstel in dat mogelijk wel op een meerderheid kan rekenen in de Tweede Kamer. Maar de bewindsvrouw gaat ook dan geen werk maken van de motie, zei ze aan het eind van een debat over pensioenen.

Pensioenspecialist Agnes Joseph van NSC vroeg het kabinet “opties van ingroeivarianten in kaart te brengen” en voorbereidingen te treffen voor het invoeren van die varianten. Zij wil dat pensioenfondsen op een andere manier overstappen op een nieuw stelsel. In de wet, die al is aangenomen, is opgenomen dat fondsen “invaren”. Al het opgebouwde pensioenvermogen wordt dan naar het nieuwe stelsel – waarin het geld op een andere manier wordt verdeeld – overgeheveld. NSC oppert om fondsen te laten ‘ingroeien’. De bestaande pensioenrechten blijven dan in het oude systeem, en alleen de nieuwe premies worden volgens het nieuwe stelsel verdeeld.

In het debat uitte Schouten zich al vaker uiterst kritisch over dit plan. Ze wil niet dat de indruk wordt gewekt dat er een andere mogelijkheid wordt toegevoegd aan het stelsel. Hier is overigens al lang over overlegd, en alle varianten zijn daar zo ongeveer wel besproken, stelt de bewindsvrouw. Zij wil sowieso voorkomen dat partijen nu nog gaan morrelen aan de wet, die al is ingegaan. Pensioenfondsen moeten zich nu gewoon voorbereiden op de nieuwe wet. Uiterlijk 1 januari 2028 moeten ze zijn overgestapt.

Maar mocht de pensioenwet toch worden aangepast, dan is dat wat Schouten betreft aan een nieuw kabinet. Ze ontraadt het voorstel van NSC’er Joseph dan ook “met klem”. “Mocht deze motie aangenomen worden, dan zal ik hem ook niet uitvoeren.”

De Kamer stemt volgende week over de moties.