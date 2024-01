In Den Haag is woensdagavond laat een man gewond geraakt die probeerde een brand in een garagebox te blussen. Het vuur ontstond rond 23.20 uur. Toen de brandweer bij de box aan de Spoorlaan arriveerde, sloegen de vlammen er al uit, meldt de veiligheidsregio. Het slachtoffer is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer heeft het vuur geblust en omliggende boxen gecontroleerd. Waardoor de brand is ontstaan is onbekend.