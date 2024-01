Tabaksbranche: niet verbaasd dat overheid antirookdoelen mist

De directeur van de Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK) is niet verbaasd dat de overheid het doel om het aantal rokers te verminderen waarschijnlijk niet gaat halen. “Het uitgangspunt is verkeerd”, vindt directeur Jan Hein Sträter.

Daarmee reageert hij op het RIVM, dat woensdag meldde dat afspraken tegen roken “naar verwachting onvoldoende impact” hebben. Die afspraken staan in het Nationale Preventieakkoord. Zo wil de overheid dat in 2040 minder dan 5 procent van de volwassenen rookt en jongeren helemaal niet meer. Maar het RIVM heeft nu berekend dat in 2040 waarschijnlijk 10 procent van de volwassenen rookt en 4 tot 5 procent van de jongeren.

Volgens Sträter is het idee achter het akkoord, dat roken ongezond en vies is, verkeerd geformuleerd. Dan zou het onbegrijpelijk zijn dat mensen roken, terwijl mensen roken omdat ze daarvan genieten, stelt de branchedirecteur. “Vanuit de gedachte van de volksgezondheid is het heel begrijpelijk om er iets aan doen, maar als je niet wil onderkennen dat mensen daar plezier aan beleven, dan begin je al met de verkeerde aanname en dan kan je er nooit deugdelijk beleid op baseren”, zegt hij.