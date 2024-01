Gebouw Universiteit van Amsterdam dicht om Palestina-demonstratie

De Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft het hoofdgebouw op het Roeterseiland uit voorzorg gesloten om een aankondigde pro-Palestina-demonstratie die daar zou plaatsvinden. Een woordvoerder van de UvA bevestigt een bericht daarover van Het Parool. Studenten en medewerkers kunnen het gebouw nog wel uit, maar niemand mag naar binnen. De andere gebouwen op de campus zijn wel open.

De universiteit had geen toestemming gegeven voor de demonstratie in het gebouw. “Politieke demonstraties in onze universiteitsgebouwen zijn niet toegestaan. Ook was opgeroepen om bij de demonstraties gezichtsbedekking te dragen. Dat mag volgens de wet niet”, aldus de woordvoerder. Om te voorkomen dat onderwijs en onderzoek verstoord zouden worden, heeft de universiteit besloten het gebouw dicht te gooien. “Het kan even niet anders, hopelijk duurt het zo kort mogelijk.”

De demonstratie vindt buiten het gebouw plaats. Hoelang de demonstratie en dus de sluiting van het universiteitsgebouw nog duurt, kon de woordvoerder niet zeggen. Volgens Het Parool lopen de demonstranten later een mars richting het Centraal Station, waar om 18.00 uur een sit-in wordt gehouden voor de Palestijnse zaak.