1 miljoenste bezoeker van Wonka in Nederland ontvangen bij Pathé Ede

De miljoenste bezoeker van Wonka in Nederland werd woensdag 17 januari 2024 verwelkomd bij Pathé Ede.

De familiefilm werd op 13 december uitgebracht en heeft gezorgd voor een opbrengst van meer dan €10 miljoen in Nederland. Daarmee was Wonka de populairste film in Nederland de afgelopen weken.

Elias werd op zijn verjaardagsfeestje verrast in één van de vernieuwde Relax Seats-zalen in Pathé Ede, met het bericht dat hij de miljoenste bezoeker van Wonka is. Hij werd door Manager Service Koen Breur in het zonnetje gezet met een mooie bos bloemen, een Club Pathé abonnement naar keuze en een Wonka goodiespakket, met daarin o.a. een mok, boek, plaid en een Funko pop. Elias: “Wat leuk! Een beter verjaardagscadeau had ik niet kunnen wensen.”

Doron Kurz, Commercieel Directeur, Pathé Theaters B.V.: “We zijn trots dat we de miljoenste bezoeker van Wonka bij Pathé Ede hebben mogen ontvangen. De nieuwe Relax Seats in Pathé Ede zijn de ultieme plek om een familiefilm als Wonka in te bekijken. De miljoenste bezoeker is een mijlpaal die zowel het succes van de film onderstreept als het mooie bioscoopjaar dat we in 2023 hebben gehad.”