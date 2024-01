Halsema in spoeddebat: tweede blokkade A10 ook verboden

De blokkade van de A10 door Extinction Rebellion was de eerste keer verboden, dus de tweede keer zal deze ook verboden zijn. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema donderdagmiddag in een spoeddebat van de raadscommissie Algemene Zaken over de actie die Extinction Rebellion op 24 februari wil houden.

Ook zei Halsema dat het feit dat de klimaatactiegroep voor de tweede keer een blokkade wil houden op de A10 voor een andere houding zorgt bij de Amsterdamse driehoek (burgemeester, hoofdcommissaris van politie en hoofdofficier van justitie). “De ervaringen die de vorige keer zijn opgedaan spelen een rol bij een volgend optreden”, aldus de burgemeester. Behalve dat “op een andere manier proportionaliteit wordt gewogen”, wilde ze verder niet vooruitlopen op hoe de driehoek precies op gaat treden bij de demonstratie.

Halsema zei te betwijfelen of snel en hard optreden door de politie Extinction Rebellion zal ontmoedigen. Daarbij refereerde ze aan de acties van XR op de A12 in Den Haag, waar de actievoerders ook bij de inzet van een waterkanon bleven terugkeren.

Op de vraag of opnieuw de Amstelveenseweg als alternatieve locatie voor het protest wordt aangewezen, antwoordde de burgemeester dat de driehoek daar nog over door moet praten. Deze locatie werd de vorige keer “meteen terzijde geschoven door Extinction Rebellion”, dus “ik verwacht niet veel van een alternatieve locatie”, zei Halsema daar wel over.

Volgens de Amsterdamse VVD, die het spoeddebat had aangevraagd, is het “uiterst onverantwoordelijk” dat de klimaatactiegroep de “belangrijke verkeersader” als protestlocatie gebruikt.

De actie op de snelweg is gericht tegen het financieringsbeleid van ING en de protestlocatie is naast het oude hoofdkantoor van ING, ook wel bekend als ‘de schoen’. Het VUMC, dat daar ook in de buurt ligt, zei eerder dat de bereikbaarheid van het ziekenhuis van groot belang is voor personeel, patiënten en bezoekers. Bij de eerste actie hebben ambulances geen last gehad van de actie, liet het ziekenhuis achteraf weten.

Tijdens de vorige demonstratie, op 30 december, werden bijna vierhonderd actievoerders aangehouden. De gemeente Amsterdam had de betoging verboden. De politie verweet de deelnemers die de snelweg opgingen dat ze een “levensgevaarlijke situatie voor henzelf en andere weggebruikers” creëerden.