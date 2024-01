Minderjarigen met vuurwapens en machetes aangehouden in Amsterdam

De politie heeft vrijdagochtend in Amsterdam vier minderjarige jongens aangehouden voor het bezit van vuurwapens en machetes. De jongens komen uit de omgeving Rotterdam en zijn 13 tot 16 jaar oud, meldt de politie.

De eerste twee werden vrijdagochtend vroeg aangehouden nadat er bij de politie een melding was binnengekomen van een vernieling aan de Kerkstraat. De jongens wilden na de vernieling vertrekken in een taxi, maar werden klemgereden. Een van hen probeerde nog te ontsnappen, maar werd na een korte achtervolging in de boeien geslagen. Bij het fouilleren van de jongens bleek dat beide verdachten een vuurwapen bij zich hadden.

Uit onderzoek bleek vervolgens dat de verdachten een hotelkamer hadden gehuurd in Amsterdam. Bij een inval op die hotelkamer trof de politie nog twee minderjarige jongens aan met machetes. Zij zijn ook aangehouden.