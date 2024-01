18-jarige Amersfoorter ontvoerd en mishandeld

Een 18-jarige man uit Amersfoort is vrijdagavond rond 18.00 uur ontvoerd in de Weberstraat in de stad. Hij werd door een groep mannen in een grijze bestelbus getrokken en meegenomen. In de bus is het slachtoffer mishandeld, meldt de politie.

Kort na de ontvoering werd de man gewond uit de bus gezet op de Doornseweg (N227) in Leusden. Hij werd daar gevonden door een passerende automobilist wiens aandacht hij had weten te trekken. De automobilist alarmeerde vervolgens de politie. Het slachtoffer vertelde aan de politie dat hij door vier of vijf mannen de bus in was getrokken en in de bus werd mishandeld.

Een getuige heeft gezien dat de grijze bestelbus ongeveer tien minuten in de Weberstraat stond met daarbij een groepje mannen van wie er één een oranjerode trui droeg. De politie zoekt nog meer getuigen en mensen die meer informatie hebben over de ontvoering of de grijze bestelbus. Ook mensen die (dashcam)beelden hebben, kunnen zich bij de politie melden.