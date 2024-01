A58 bij Roosendaal dicht door grote brand in de buurt

De A58 is ter hoogte van Roosendaal in beide richtingen dicht. Een brand in de buurt van de snelweg veroorzaakt zoveel rook dat het zicht verminderd is. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren, zegt Rijkswaterstaat. Verkeer wordt omgeleid via de A16 en de A17.

De brand woedt in een bedrijfspand aan de Protonweg in Roosendaal. De melding van de brand met explosie kwam om 13.09 uur binnen, meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De brandweer is met een groot aantal voertuigen aanwezig. Bij een kanaal in de buurt wordt een bluswatervoorziening gereed gemaakt.

De veiligheidsregio heeft een NL-Alert afgegeven voor Roosendaal en omgeving. De rook gaat richting Zegge en Oudenbosch, ten noordoosten van Roosendaal. Omwonenden wordt geadviseerd hun ramen en deuren dicht te houden en ventilatiesystemen uit te zetten tegen de rook.