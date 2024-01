Agent gewond door aanval twee mannen in Rotterdam

Bij een incident op de Meent in Rotterdam is in de nacht van zaterdag op zondag een agent gewond geraakt. Hij was rond 01.30 uur afgekomen op een melding van beveiligers die een vechtpartij zagen gebeuren. Eenmaal aangekomen werd de politieman aangevallen door twee mannen van 25 en 58 jaar oud uit Rotterdam, meldt de politie.

Toen de agent aankwam op de Meent, was de vechtpartij al zo goed als voorbij. Hij besloot om alleen de namen te noteren van de betrokken en daarna iedereen weg te sturen. Een vrouw wilde daar geen gehoor aan geven, en na een aantal waarschuwingen gaf de agent de vrouw een duwtje in de richting waar zij heen moest. Hierop werd de agent aangevallen door twee mannen. Zij hebben de agent geslagen, gebeten en in een nekklem gehouden, stelt de politie.

De agent is door ambulancepersoneel nagekeken en kon in de ambulance worden verzorgd. De mannen zijn aangehouden. De politie doet onderzoek naar de zaak.