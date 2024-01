Nog ruim 30 procent schadevergoedingen avondklokrellen niet geïnd

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) heeft ruim 136.000 euro aan schadevergoedingen geïnd bij de daders van de avondklokrellen van begin 2021. Dat betekent dat meer dan 30 procent van het door verschillende rechters opgelegde totaalbedrag van bijna 206.000 euro nog niet is betaald.

In januari 2021 braken in meerdere Nederlandse steden rellen uit in reactie op het invoeren van de avondklok als maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus. De rellen gingen gepaard met veel geweld, diefstal, plunderingen en vernielingen.

Van de rechtszaken die volgden op de avondklokrellen, zijn bij het CJIB tweeënzestig vonnissen bekend waarin een schadevergoedingsmaatregel werd opgelegd. Het CJIB int de schadevergoedingen zodat de benadeelde partijen dat niet zelf hoeven te doen.

In Amsterdam werd het betalen van de schadevergoedingen iets anders aangepakt. Daar werd een speciaal fonds opgericht waarin de daders rechtstreeks moesten storten aan gedupeerden zoals de gemeente. Daarbij ging het bijvoorbeeld om schade aan straatmeubilair of politievoertuigen. In twintig zaken werd voor een totaalbedrag van 8450 euro aan schadevergoeding opgelegd, dat volgens het CJIB inmiddels helemaal is betaald.