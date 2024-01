Yeşilgöz ziet ‘begin positief effect’ in aanpak voetbalgeweld

De Nederlandse aanpak van voetbalgeweld heeft volgens demissionair minister van Justitie Dilan Yeşilgöz “een begin van een positief effect”. Het beeld dat incidenten rondom Nederlandse voetbalwedstrijden vaker voorkomen, klopt niet, schrijft ze woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Het aantal incidenten is afgelopen seizoen afgenomen, terwijl de pakkans is toegenomen.

Vorig jaar kondigde Yeşilgöz een meer strafrechtelijke aanpak van voetbalgeweld aan. De aanpak, geïnspireerd door die van Engeland, vatte ze samen als: “veel vertrouwen en ruimte geven aan de supporter, maar hard straffen als iemand dat vertrouwen beschaamt”. Er kwam onder meer een proef met een digitale meldplicht voor mensen met een stadionverbod.

“Deze gezamenlijke inspanningen lijken hun vruchten af te werpen”, schrijft Yeşilgöz nu. De “heftige geweldsincidenten” die afgelopen seizoen desondanks voorkwamen, vindt ze “altijd onacceptabel”.