Tijdelijke noodopvang voor 110 vluchtelingen in Helmond

Helmond krijgt twee plekken waar asielzoekers kunnen worden opgevangen. Het gaat om in totaal 110 vluchtelingen. Dat maakte de Brabantse gemeente woensdag bekend.

In verband met de spreidingswet moet Helmond in 2025 onderdak bieden aan 460 asielzoekers. De gemeente noemt de opvang van de 110 vluchtelingen alvast een eerste stap.

De eerste opvang opent eind februari in een gebouw aan de Mierloseweg. Het gaat om tijdelijke opvang van zo’n veertig jonge vluchtelingen. De overige zeventig vluchtelingen worden vanaf half maart tijdelijk ondergebracht in een bijgebouw op het terrein van het voormalige Knippenbergcollege aan de Nachtegaallaan. De vluchtelingen kunnen er tot uiterlijk 1 september dit jaar terecht. Daarna gaan er Oekraïense vluchtelingen in. Die zitten al in het hoofdgebouw van de voormalige school, maar ook voor hen “zijn er bedden tekort”, zegt de gemeente. “En het einde van de oorlog is nog niet in zicht.”

De gemeente organiseert op 30 en 31 januari informatieavonden voor omwonenden van de opvangplekken. Burgemeester en wethouders hebben zelf het besluit genomen voor de opvang van de vluchtelingen. Dit omdat het om een noodsituatie gaat en om tijdelijke opvang. De gemeenteraad is op de hoogte gesteld. “Omdat de humanitaire nood ontzettend hoog is helpen we nu met deze twee tijdelijke noodopvanglocaties”, aldus burgemeester Elly Blanksma. “Asielzoekerscentra lopen over, er zijn enorme tekorten aan opvangplekken. We nemen hiermee onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.”