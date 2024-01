Huisartsenposten druk met kleine groep die heel vaak belt

Een kleine groep mensen draagt verhoudingsgewijs fors bij aan de drukte op huisartsenspoedposten. Onderzoekers van gezondheidsinstituut Nivel becijferen dat 6 op de 10.000 patiënten van de huisartsenposten een “frequente gebruiker” is. Deze mensen hebben meer dan twintig keer per jaar contact met de huisartsenpost.

Gemiddeld is een op de vijftig contacten die de huisartsenposten hebben er een met een patiënt die heel vaak belt. In ongeveer een op de vier gevallen gaat het dan om psychische problemen, vooral angstklachten. “Hoewel het om een kleine groep patiënten gaat, kan de impact op de post vanwege de hoge frequentie van de contacten toch groot zijn”, concludeert het Nivel.

Dat mensen vaak een beroep doen op de spoedpost, wil niet direct zeggen dat dit onnodig is. Wel blijkt uit het overzicht van het Nivel dat de urgentie in de helft van de gevallen als “laag” wordt aangemerkt. Bij andere patiënten is dat bij een op de drie klachten het geval. Driekwart van de veelvuldig bellende patiënten kan direct worden geholpen door de triagist. Dat is de medewerker die de eerste inschatting maakt van wat er aan de hand is en welke zorg iemand nodig heeft.

Huisartsenposten gaan op uiteenlopende manieren om met de groep frequente bellers. Sommige hebben een nauwe samenwerking met de lokale geestelijke gezondheidszorg, andere hebben een eigen praktijkondersteuner in dienst die in psychische zorg is gespecialiseerd.