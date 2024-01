Zuid-Holland moet opheldering geven over renovatie Binnenhof

De provincie Zuid-Holland moet opheldering geven over de juridische gang van zaken rond de renovatie van het Binnenhof in Den Haag. GroenLinks-PvdA, de grootste fractie in Provinciale Staten, heeft schriftelijke vragen ingediend over de bouwwerkzaamheden en vooral of de stikstofregels daarbij wel worden nageleefd. De provincie, die gaat over de vergunningverlening, zou daar niet of nauwelijks op handhaven.

“Het is van belang dat de overheid de wet naleeft, zelfs bij prestigieuze projecten zoals de renovatie van het Binnenhof”, zegt Statenlid Adem Mustafa Negash van coalitiepartij GroenLinks-PvdA. “Ik roep het provinciebestuur op om verantwoording af te leggen over de genomen beslissingen en ervoor te zorgen dat de stikstofproblematiek op een rechtvaardige en transparante wijze wordt aangepakt.”

Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) stapte twee weken geleden naar de rechter en wil de verbouwing van het centrum van de Nederlandse politiek laten stilleggen. De renovatie is al ruim twee jaar bezig, maar de benodigde natuurvergunning ontbreekt nog steeds.

Door een bouwvrijstelling hoefde de Staat aanvankelijk geen rekening te houden met de stikstofuitstoot. De Raad van State zette in 2022 echter een streep door zulke vrijstellingen. Daarom vroeg MOB aan de provincie Zuid-Holland om in te grijpen, maar dat verzoek werd meerdere keren afgewezen. De milieuorganisatie legt de zaak nu voor aan de rechter.

“De provincie heeft gruwelijk lang lopen rekken” zei juridisch adviseur Valentijn Wösten van MOB recentelijk. “We vinden dat obstructie en misbruik van bevoegdheden. Als je eindeloos traineert, blijft van handhaven niet veel meer over.” Statenlid Negash wil weten waarom het Rijk “een voorkeursbehandeling” krijgt van de provincie. “Zou dit niet een mooie gelegenheid zijn om het Rijk zelf de gevolgen te laten ervaren van het feit dat ze al die jaren het stikstofprobleem niet heeft opgelost?”