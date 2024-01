Netbeheerder wijt stroomstoringen Amsterdam aan veranderende weer

De twee grote stroomstoringen in Amsterdam deze week zijn veroorzaakt door de grote omslag in weersomstandigheden van afgelopen tijd. Dat concludeert netbeheerder Liander na onderzoek van het elektriciteitsstation waar het beide keren misging. Liander zegt maatregelen te nemen die een derde grote storing in Amsterdam moeten voorkomen.

Maandagochtend zaten grote delen van Amsterdam zonder stroom. Die storing duurde ongeveer anderhalf uur, met zo’n 68.000 getroffen aansluitingen, ook in een groot deel van het centrum. Dinsdagavond was er opnieuw een stroomstoring, dit keer een van tien minuten. “Hoewel deze storingen relatief kort duurden is de impact op een stad als Amsterdam en haar inwoners enorm”, erkent Liander.

Beide keren ging het mis bij het grote elektriciteitsstation aan de Hemweg. Onderzoek van Liander wijst uit dat dit voor een groot deel komt omdat het een periode erg koud is geweest en vervolgens juist relatief warm werd. Ook regende het afgelopen tijd veel en was sprake van een hoog grondwaterpeil. “Dat heeft geleid tot vocht in het station, waardoor technische onderdelen kapot zijn gegaan.”

Maar Liander moet ook bekennen dat de verwarmingsinstallatie in het station niet goed bleek te werken. Daardoor bleef het vochtig en kon het vocht zich verder verspreiden. “Hoewel de kapotte verwarming op zichzelf niet tot zo’n grote storing had kunnen leiden, is nu sprake van een optelsom van factoren.”

De netbeheerder geeft aan donderdag en vrijdag “met extra prioriteit” te werken aan de defecten. Ook staat er volgende week weer een regulier onderhoud gepland voor het station. Al deze herstelwerkzaamheden moeten genoeg zijn om een derde storing te voorkomen.

“Al kunnen we niet helemaal uitsluiten dat het nog een keer gebeurt. Wij begrijpen dat dit heel vervelend is en doen er dan ook alles aan om een nieuwe storing te voorkomen”, aldus Liander.