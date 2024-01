Chemours weet dreigende boete vooralsnog te voorkomen

Chemiebedrijf Chemours uit Dordrecht weet een dreigende boete vooralsnog te voorkomen. Sinds 1 januari is een dwangsom van kracht, voor het geval in het afvalwater een bepaalde stof (TFA) wordt aangetroffen waarvoor Chemours geen vergunning heeft. Bij de controle die milieudienst DCMR in de eerste week van januari uitvoerde, bleek de hoeveelheid TFA onder de hiervoor vastgestelde grens te liggen.

DCMR ontving volgens een woordvoerster deze week de onderzoeksresultaten uit het laboratorium. Die wezen uit dat Chemours, in ieder geval bij deze controle, binnen de regels blijft. Als wel meer dan 50 microgram TFA per liter wordt aangetroffen, krijgt Chemours iedere keer een boete van 125.000 euro, tot een maximum van 1,25 miljoen.

De provincie Zuid-Holland legde het chemiebedrijf vorig jaar een zogeheten last onder dwangsom op, nadat TFA (trifluorazijnzuur) was aangetroffen in het afvalwater. Chemours heeft geen vergunning voor het lozen van deze stof, die door het RIVM onder de potentieel zeer zorgwekkende PFAS wordt geschaard. Inmiddels is hiervoor wel een vergunning aangevraagd, maar die procedure loopt nog.

Chemours spande eind vorig jaar een kort geding aan, in een poging de dwangsom op te schorten. De rechter wees dat echter af. Daardoor kan Chemours sinds 1 januari beboet worden. Het bedrijf heeft uit voorzorg een deel van de fabriek stilgelegd en doet diverse proeven om TFA zo goed mogelijk uit het water te filteren. Volgens Chemours is die stof “een ongewenst bijproduct”, waarvan niet voorkomen kan worden dat het tijdens het productieproces via chemische reactie ontstaat.

DCMR controleert “meerdere keren per maand” bij Chemours, dat in het verleden grote hoeveelheden PFAS uitstootte en daarmee de omgeving heeft vervuild. Het leidde tot heel wat rechtszaken, onder meer aangespannen door de vier omliggende gemeenten.