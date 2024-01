Overheid wil meer geld in ruimtevaart pompen

De overheid wil meer geld uitgeven aan ruimtevaart. De investeringen moeten in een komende kabinetsperiode met 60 miljoen euro per jaar omhoog. Dat staat in een rapport dat vijf ministeries donderdag hebben gepresenteerd op ruimtevaartlab ESTEC in Noordwijk. Nederland geeft nu ongeveer 135 miljoen euro per jaar uit aan ruimtevaart.

Het advies is opgesteld door een commissie waarbij de ministeries van Economische Zaken, Defensie, Infrastructuur, Buitenlandse Zaken en Onderwijs betrokken waren.

ESTEC is het kloppende hart van de Europese ruimtevaart. Veel satellieten worden daar bedacht, ontwikkeld, gebouwd en getest voordat ze naar de ruimte gaan. Zulke satellieten zijn essentieel voor de samenleving, maar ook voor legers, staat in de plannen. Europa steekt veel geld in de ruimtevaart, maar “de Nederlandse overheidsinvesteringen zijn niet meegegaan in deze trend en we verliezen de laatste jaren daardoor grote opdrachten en daarmee onze wetenschappelijke en technologische voorsprong en positie”.

Het risico bestaat dat Nederland dan afhankelijk wordt van buitenlandse bedrijven, aldus de opstellers. Om dat te voorkomen, moeten bedrijven, universiteiten en de overheid nauwer samenwerken.

Nederland blijft ook achter bij de norm die Europese landen met elkaar hebben afgesproken. Elk land moet bijdragen naar de omvang van zijn economie. Dat betekent dat Nederland 4,7 procent van het Europese ruimtevaartbudget voor zijn rekening moet nemen, maar Nederland komt niet verder dan zo’n 2,6 procent. De onderzoekers vergelijken het ook met andere landen. Nederlanders betalen gemiddeld ongeveer 9 euro per persoon per jaar aan ruimtevaart. In Frankrijk is dat ruim 39 euro en in Zwitserland en Noorwegen bijna 33 euro.

Een land dat veel geld in ruimtevaart steekt, kan daarvoor worden beloond met plekken voor astronauten op ruimtevluchten. In het verleden zijn de Nederlanders Wubbo Ockels en André Kuipers naar de ruimte gegaan. In de komende jaren kunnen Europese astronauten met de Verenigde Staten mee naar de maan. Over eventuele nieuwe missies voor Nederlanders laat het rapport zich echter niet uit.

De ‘ruimtevaartagenda’ is opgesteld door een commissie onder leiding van oud-minister Maria van der Hoeven. Volgens haar is een ambitieus beleid “bikkelhard nodig”, en is daar ook extra geld voor nodig. “We moeten leren de aarde te zien door de ogen vanuit de ruimte”, schrijft ze in het rapport.

De commissie zegt dat het aan een volgend kabinet is om te besluiten of het advies wordt overgenomen en er daadwerkelijk meer geld naar ruimtevaart gaat.