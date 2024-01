Vijlbrief wil sluiting Groninger gasveld snel bij wet regelen

Demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) hoopt dat de Tweede Kamer haast maakt met de behandeling van zijn wetsvoorstel dat definitief een einde maakt aan de gaswinning in Groningen. Hij zou de wet graag nog zelf verdedigen in het parlement, en bovendien krijgen Groningers zo het snelste duidelijkheid.

De gaswinning veroorzaakt aardbevingen en onveiligheid voor de inwoners van Groningen en wordt daarom dit najaar voorgoed beëindigd. Daarvoor is formeel gezien niet eens een nieuwe wet nodig, benadrukt Vijlbrief. Maar het biedt wel de meeste zekerheid en dat is “heel erg belangrijk voor vertrouwensherstel”, vindt hij.

Deze maand nog werd Groningen overvallen door het nieuws dat enkele boorputten tijdelijk op de waakvlam waren gezet in verband met de verwachte kou. Vijlbrief had eerder nog beloofd dat alle installaties deze winter dicht zouden blijven en alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden aan zouden worden gezet. Daarmee is hij te stellig geweest, erkent hij in een debat met de Tweede Kamer.

De ingreep was echt nodig, benadrukt Vijlbrief. Was er bij het koude weer dat toen verwacht werd iets misgegaan bij de grote gasopslag in Norg, die nu in plaats van het Groningenveld ook bij een hoge vraag moet zorgen voor voldoende druk in de leidingen, dan had de leveringszekerheid in gevaar kunnen komen.

Vanaf het komende winterseizoen ligt de situatie anders, verzekert Vijlbrief. De vraag naar gas daalt zo snel, dat het Groningenveld dan niet langer nodig is als achtervang. Om dit soort “ellende” in de toekomst te voorkomen, is het zaak dat snel het beloofde cement in de boorputten wordt gestort zodat de gaskraan echt niet meer open kan, aldus de staatssecretaris.