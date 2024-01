Waterprijzen stijgen verder, verwacht RaboResearch

De waterprijzen in Nederland blijven de komende jaren stijgen, na een lange periode van daling. Afgelopen jaar werd water al duurder en die ontwikkeling zal de komende jaren doorzetten. Dat verwacht RaboResearch, de onderzoeksafdeling van de Rabobank. De prijsstijgingen komen door de groei van de vraag, het bestrijden van vervuiling en het nemen van maatregelen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Volgens klimaateconoom Anne Nobel van RaboResearch is water in Nederland lange tijd betaalbaar gehouden door overheidsregulering. Maar de tijden veranderen en de kosten voor waterproductie en -distributie nemen toe, aldus Nobel. “Dit leidde vorig jaar al tot een prijsstijging, waarbij huishoudens en industriële gebruikers gemiddeld 14-15 procent meer betaalden dan het voorgaande jaar. En voor 2024 zijn de waterprijzen met nog eens 9-15 procent verhoogd.”

Door de groei van de bevolking en de economie is steeds meer water nodig. Ook neemt de vraag naar grondwater toe als de kwaliteit van rivierwater afneemt in perioden van droogte, die door klimaatverandering steeds vaker optreden. Verder worden drinkwaterbronnen in toenemende mate vervuild door medicijnresten, gewasbeschermingsmiddelen en andere vervuilende stoffen zoals PFAS. De totale investeringen van Nederlandse waterbedrijven zullen tot 2029 waarschijnlijk met 50 procent toenemen om al deze problemen het hoofd te bieden, verwacht Nobel.