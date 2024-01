Commissie: LUMC heeft geen goed zicht op mogelijke nieuwe fraudes

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft nog geen goed zicht op mogelijke nieuwe fraudegevallen. Dat constateert een commissie die onderzoek heeft gedaan naar de organisatie binnen het ziekenhuis. Daar was vorig jaar fraude met Europese onderzoekssubsidies aan het licht gekomen.

De commissie, onder leiding van professor Albert Scherpbier, sprak met veertig medewerkers van het LUMC. “Wij hebben niet de indruk gekregen dat er al (structureel) breder of vooruitgekeken is welke andere c.q. nieuwe risico’s zich in de toekomst zouden kunnen manifesteren”, concluderen de onderzoekers. Ook lijkt het LUMC volgens hen “slechts in beperkte mate lessen te hebben getrokken of maatregelen te hebben getroffen om deze of soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen”.

Het LUMC zegt in een reactie dat er sinds het onderzoek van de commissie maatregelen zijn genomen om de kans op nieuwe fraudes te beperken. “Tegelijk weten we ook dat we er nog niet zijn. Gedrag en cultuur zijn weerbarstig, maatregelen hebben tijd nodig om effect te hebben. Het LUMC is zich er terdege van bewust hoe serieus dit is voor de instelling. Mensen moeten ervan uit kunnen gaan dat we betrouwbaar en integer zijn”, voegt een woordvoerder toe.

Volgens de commissie bestaat het risico dat het LUMC schade oploopt wanneer de risico’s niet goed in beeld zijn, en dat het “in het ergste geval de ‘licence to operate’ als academisch ziekenhuis verliest”. Dat is volgens het LUMC echter een “hypothetische situatie”.

Het bureau Percuros uit Den Haag regelde voor het LUMC Europese subsidies voor onderzoeksprojecten. Daarbij werkten medewerkers van het ziekenhuis op papier voor instellingen uit het buitenland. Daardoor ging de subsidie omhoog. Het LUMC heeft drie medewerkers ontslagen. Vicevoorzitter Pancras Hogendoorn is tijdelijk teruggetreden, omdat hij signalen over de fraude mogelijk over het hoofd heeft gezien.

Omroep West en Follow The Money berichtten vrijdag over het rapport van de commissie-Scherpbier.