FDF op 4 juni met andere boerengroepen naar Brussel voor protest

Farmers Defence Force (FDF) gaat samen met andere Europese boerenorganisaties op 4 juni actievoeren in Brussel. Onder meer de Poolse en Duitse boerenorganisaties IGR en LsV nemen ook deel, zegt een woordvoerder van FDF.

Hoe groot de actie wordt, is nog niet duidelijk. Volgens de woordvoerder praten de groepen maandagavond over de voorbereidingen. Ook boerenorganisaties in andere landen zouden zich willen aansluiten.

De woordvoerder denkt dat er veel animo is voor de trekkeractie. Het protest richt zich onder meer tegen de Europese Green Deal. Hierin is onder meer afgesproken dat Europa in 2050 klimaatneutraal moet zijn.