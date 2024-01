Boze Belgische boeren willen blokkade nog hele dag volhouden

De Belgische boeren die sinds zondagmiddag met honderden tractors een belangrijk verkeersknooppunt bij Namen blokkeren, maken de weg voorlopig nog niet vrij. Ze willen doorgaan tot de politiek hen tegemoetkomt en willen nu in ieder geval tot na de avondspits blijven, laten ze weten.

“De duur van de actie hangt af van de politieke beslissingen en er is nog niets aangekondigd”, zegt de voorman van de jonge Waalse boeren van de Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA). De boeren zouden aanvankelijk na de ochtendspits weer opbreken.

De blokkades bij Namen en elders in het land hinderen het verkeer in België danig. Ook in andere EU-landen voeren boeren actie, uit onvrede over onder meer klimaat- en milieuregels en het terugschroeven van subsidies.