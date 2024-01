Lezing over Holocaust in Leiden gaat door

Een lezing bij de Universiteit Leiden over de Holocaust maandagavond gaat gewoon door. De bijeenkomst wordt niet afgelast of uitgesteld en de inhoud wordt niet aangepast. Wel is er contact met de gemeente en de politie om een oogje in het zeil te houden, dat is volgens de universiteit “gebruikelijk bij een onderwerp als dit”.

Geestelijk verzorger Herman Teerhöfer vertelt in het Kijkhuis over zijn interviews met ongeveer negentig mensen die vernietigingskamp Auschwitz hebben overleefd. Van die gesprekken heeft hij een documentaire gemaakt, “Auschwitz, ons verhaal”.

De Hogeschool Utrecht meldde zondag dat een reeks lezingen over de Holocaust is uitgesteld. Volgens de HU is dat omdat de veiligheid van sprekers niet gegarandeerd kon worden. Maar De Telegraaf citeerde een woordvoerder die eerder zei dat er meer tijd nodig was om de aanval door Hamas op Israël op 7 oktober “in een breder perspectief te plaatsen”. De hogeschool krijgt veel kritiek op het uitstel van de lezingen.