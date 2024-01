Leefbaar: slechte communicatie bij ‘optoppen’ gebouwen Rotterdam

Bij het bouwen op bestaande gebouwen in Rotterdam, het zogenoemde optoppen, worden omwonenden slecht geïnformeerd door de gemeente. Dat vindt althans Leefbaar Rotterdam, de grootste fractie in de gemeenteraad. Bij optoppen wordt nieuwe woonruimte toegevoegd op of aan bestaande gebouwen.

Rotterdam hoopt met deze vorm van uitbreiding een kleine 9000 woningen extra te kunnen bouwen, zonder daarvoor nieuwe bouwgrond te hoeven ontwikkelen.

Bij de partij zijn meldingen binnengekomen van buurtbewoners van een optop-project. Het bouwen gebeurt volgens omwonenden zonder dat ze daarover fatsoenlijk zijn geïnformeerd. “De bewoners voelen zich overvallen”, schrijft de fractie in een brief met vragen over dit onderwerp aan het college van burgemeester en wethouders.

Leefbaar wil dan ook van het stadsbestuur weten welke effecten dit soort projecten hebben op de leefbaarheid van de omgeving en aan welke eisen de bouwers moeten voldoen. “Hierbij valt te denken aan parkeren, fietsenstallingen en afvalverwerking”, schrijft de fractie. Ook wil de partij weten hoe de mensen in de omgeving worden meegenomen in een project. Het is nog niet bekend wanneer het college met de beantwoording komt.