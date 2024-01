Van Ooijen: elke bezuinigingsoptie jeugdzorg is onverantwoord

De ingrepen die het demissionaire kabinet oppert om een half miljard op de jeugdzorg te bezuinigen, zijn “draconische”, onverantwoorde maatregelen. Dat zegt staatssecretaris Maarten van Ooijen (Jeugdzorg). In een brief heeft hij de mogelijkheden om de bezuiniging in te vullen aan de Kamer gestuurd. Maar, legt hij uit op NPO Radio 1, dat betekent niet dat hij voorstander is van die maatregelen.

“Ik heb alleen laten weten wat deze opties zijn”, aldus de demissionaire bewindsman in het radio-interview. “Ik heb mijn huiswerk gemaakt. Maar als je het mij vraagt, dan zou ik zeggen: elk van deze opties is eigenlijk onverantwoord voor de meest kwetsbare kinderen in Nederland.” Hoe de bezuiniging wordt ingevuld is vervolgens aan een nieuw kabinet, stelt hij, of aan de Tweede Kamer.

Een van de mogelijke ingrepen is een inkomensafhankelijke eigen bijdrage, tot 1500 euro per jaar. Daarmee wordt ruim de helft van het benodigde geld opgehaald. Anders kan het niet meer vergoeden van ernstige dyslexiezorg worden overwogen, of het schrappen van jeugdhulpvergoeding vanaf 18 jaar, of ingrepen als het schrappen van “bovenregionale expertisecentra”.

In zijn brief, voorafgaand aan een naar verwachting politiek beladen jeugdzorgdebat op maandag, benadrukt Van Ooijen dat de besparing voor dit jaar is geschrapt. Voor volgend jaar staat het wel in de boeken, voor een bedrag van 500 miljoen voor volgend jaar en het jaar erna, en 511 miljoen per jaar vanaf 2027. In principe moet het kabinet deze bezuiniging regelen of ergens anders geld vandaan halen als het de besparing wil schrappen.

Als de formatie van een nieuw kabinet te lang op zich laat wachten zal het huidige demissionaire kabinet “verantwoordelijkheid nemen om een passende oplossing te zoeken voor de ingeboekte besparingen op korte termijn”. Of Van Ooijen indien nodig dus zelf deze “draconische maatregelen” zal doorvoeren, wordt naar verwachting pas tijdens het debat duidelijk.