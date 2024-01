Groot deel verontreiniging uit water gehaald bij test in Lelystad

Bij een proef in Lelystad is 70 procent van de microverontreiniging uit het rioolwater gehaald. Waterschap Zuiderzeeland zegt dat nog moet worden bekeken of het ook op grote schaal werkt.

Het gaat onder meer om medicijnresten en chemische stoffen. Het filter zou voor PFAS ook moeten werken, maar in het water zat te weinig PFAS om met zekerheid te zeggen of dit er goed uit is gefilterd, schrijft het waterschap.

Zuiderzeeland schrijft dat de microverontreiniging met de normale filters in het water was gebleven. “Als waterschap willen we graag de waterkwaliteit verbeteren met nieuwe technieken”, aldus heemraad Jo Caris over de proef.

Voor de test is een filter gebruikt waarin de verontreinigende deeltjes zich binden aan korrels gemaakt van maïszetmeel. Het heet een DEX-filter en is ontwikkeld door het ingenieursbedrijf Witteveen en Bos. Om te kijken of het ook voor PFAS werkt, wordt binnenkort in een andere provincie een test gedaan.