OM bestudeert vonnis over incidenten bij chemiecomplex Chemelot

Het Openbaar Ministerie wil eerst de vonnissen van de rechtbank in Den Bosch over meerdere incidenten op het terrein van Chemelot in Geleen bestuderen voordat het inhoudelijk reageert. Dat laat een woordvoerster weten.

De rechtbank veroordeelde dinsdag petrochemiebedrijf Sabic Limburg tot een boete van 10 miljoen euro, omdat het bedrijf onvoldoende maatregelen nam om zware ongevallen te voorkomen. Door een ernstig incident eind 2016 kwam een werknemer om het leven en een ander liep ernstige brandwonden op. In mei 2019 raakte ook een medewerker gewond toen bij het openen van een afsluiter hete olie naar buiten kwam.

Het OM eiste eerder een boete van 25 miljoen euro tegen Sabic. De rechtbank had bij het bepalen van het vonnis onder meer rekening gehouden met het lange tijdsverloop van de procedure tegen Sabic waardoor de boete lager uitviel dan de eis. Het bedrijf heeft al aangekondigd tegen het vonnis in beroep te gaan.

“Wij vinden de door ons geëiste straf voor Sabic passend en geboden, maar zijn tevreden over het oordeel van de rechtbank dat een aan de omzet gerelateerde boete noodzakelijk is, wil een straf effectief zijn bij dergelijke feiten, gepleegd door bedrijven met een hoge omzet”, zei de woordvoerster van het OM. De rechtbank maakte bekend dat niet is gekeken naar de jaaromzet van Sabic Limburg, maar naar de miljardenomzet van het Saudische moederbedrijf Sabic wereldwijd.

Ook de vonnissen van bedrijven AnQore en OCI Nitrogen vielen lager uit dan het OM had gevraagd. De rechtbank legde de bedrijven boetes op van elk 360.000 euro, terwijl het OM 2,5 miljoen euro per bedrijf had geëist. Borealis Plastomers en exploitant Chemelot Site Permit (CSP) werden vrijgesproken. Het OM wilde dat CSP een boete zou krijgen van 7,5 miljoen euro, waarvan 5 miljoen voorwaardelijk.