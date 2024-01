Marineschip Zr.Ms. Tromp mogelijk naar Rode Zee

Het kabinet onderzoekt of het luchtverdedigings- en commandofregat Zr.Ms. Tromp ingezet kan worden in de Rode Zee om daar de internationale scheepvaart te beschermen tegen aanvallen van Houthi’s uit Jemen. De inzet zal dan gevolgen hebben voor een reis van de Tromp naar Oost-Azië.

In de Rode Zee is al een missie actief onder leiding van de Amerikanen waaraan Nederland met een of twee stafofficieren bijdraagt. Ook gaat de EU een missie die kant opsturen. Demissionair minister Kajsa Ollongren (Defensie) schrijft aan de Kamer dat nog niet duidelijk is aan welke missie het Nederlandse fregat gaat deelnemen.

De Tromp gaat begin maart volgens planning tot medio september op reis naar de Indo-Pacific. Het kabinet wil om het jaar een marineschip naar die regio sturen. Als de Tromp wordt ingezet in de Rode Zee is de reis niet helemaal van de baan, zegt een woordvoerder van het ministerie. Dan zal gekeken worden of het gecombineerd kan worden met de missie in de Rode Zee.

De Houthi’s nemen schepen in de Rode Zee onder vuur uit vergelding voor de oorlog in Gaza. De Amerikanen en Britten hebben al verscheidene aanvallen op doelen in Jemen uitgevoerd. Daarbij worden onder meer drones, raketten en boten van de Houthi’s bestookt.