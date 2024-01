NK wielrennen ontziet natuurgebied de Posbank

De organisatie van de Nederlandse kampioenschappen wielrennen op de weg ontziet zoveel als mogelijk natuurgebied de Posbank op de Veluwe. Alleen de beloften en de profs bij de mannen en vrouwen rijden op 23 juni een omloop over de Posbank. De andere zes categorieën zullen een parkoers rijden dat voornamelijk door Arnhem en Sonsbeek voert, meldt organisator Courage Events.

Natuurmonumenten, de beheerder van het natuurgebied, had strenge eisen gesteld aan de komst van de wielrenners in het broedseizoen. Voor de organisatie was dat aanleiding in te zetten op een duurzaam NK, waarbij rekening is gehouden met de bezwaren van Natuurmonumenten. Er is overleg gevoerd met de gemeenten Arnhem, Rheden en Rozendaal.

De organisatie benadrukt dat de wielrenners uitsluitend over de openbare weg fietsen. “De openbare weg over de Posbank is opgenomen in het parkoers vanwege de klim die de wedstrijd voor de renners uitdagend maakt.”

De Posbank is die dag afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer, er komen geen faciliteiten voor publiek en helikopters en drones mogen niet boven het gebied vliegen. Somt de organisatie de maatregelen op die zijn genomen om de broedvogels zo min mogelijk te storen.