Rapport parlementaire enquête fraudebeleid komt eind februari

Het rapport van de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek heeft gedaan naar dertig jaar fraudebeleid en dienstverlening van de overheid, wordt op 26 februari gepresenteerd. Het is een vervolg op de parlementaire ondervraging naar de toeslagenaffaire. Het derde kabinet-Rutte trad af om de kwestie.

De commissie heeft twee jaar onderzoek gedaan om inzicht in het fraudebeleid van de overheid te krijgen. Er is onder meer gekeken naar het gebruik van discriminerende risicoprofielen, het uitwisselen van informatie en gegevens van burgers tussen overheidsorganisaties en de rol van de Tweede Kamer.

In het najaar hoorde de commissie tientallen betrokkenen in het openbaar, onder wie gedupeerden en (oud-)bewindslieden. Van de oorspronkelijke achtkoppige enquêtecommissie zijn na de verkiezingen maar drie leden in de Tweede Kamer teruggekeerd.