Provincie Utrecht wil 15 miljoen euro investeren in Stedin

De provincie Utrecht wil 15 miljoen euro investeren in netbeheerder Stedin zodat problemen op het elektriciteitsnet kunnen worden aangepakt. Door de investering wordt de provincie aandeelhouder en kan ze meepraten over bijvoorbeeld het aansluiten van nieuwe woonwijken of bedrijventerreinen in de regio op het elektriciteitsnet. “We tonen dat we verantwoordelijkheid nemen voor een toekomstig elektriciteits- en warmtenet”, stelt gedeputeerde Has Bakker (financiën).

Bakker wil ook meedenken over verdere verduurzaming van het regionale stroomnet. Tot 2030 is daar zeker 8 miljard voor nodig in de provincie Utrecht. “De energietransitie vraagt veel van netbeheerders en overheden.”

Stedin vroeg eerder de provincies Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland, waar de netbeheerder 2,3 miljoen huishoudens en bedrijven voorziet van stroom, of zij aandeelhouder wilden worden. Gedeputeerde Staten in Utrecht willen dat wel. Ook tientallen gemeenten en het Rijk zijn aandeelhouder. Provinciale Staten van Utrecht praten 20 maart over het voorstel.

Ook Zeeland wil aandeelhouder worden. Gedeputeerde Staten hebben voorgesteld om voor 5 miljoen euro aandelen te kopen in Stedin. Het college erkent dat dit op de meerjarige kapitaalbehoefte van Stedin, “als een symbolisch gebaar gezien kan worden”. Zeeland krijgt dan 0,11 procent van de aandelen. Tegelijkertijd wijzen GS op het publieke belang van een Zeeuws aandeelhouderschap, omdat een goede energievoorziening essentieel is voor de veiligheid. Het college stelt dat een betrouwbare energievoorziening onder andere nodig is voor de bediening van de Stormvloedkering en de verlichting en matrixborden in de Westerscheldetunnel.

Het voorstel om 5 miljoen euro te investeren in Stedin komt 9 februari aan orde in een vergadering van de Zeeuwse Staten. In de Staten is brede steun voor het voorstel, maar de fracties hebben wel een aantal wensen. Ze willen onder meer dat Zeeland een zetel krijgt in de aandeelhouderscommissie van Stedin.