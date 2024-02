Voormalig NPO-directeur Klein schakelt advocaat in om Van Rijn

Voormalig NPO-directeur Frans Klein heeft in de aanloop naar het verschijnen van het rapport van de commissie-Van Rijn naar de sociale veiligheid bij de NPO een advocaat in de arm genomen. Advocaat Geert-Jan Knoops bevestigt dat tegenover het ANP na berichtgeving in de Volkskrant en NRC. Knoops laat weten namens zijn cliënt bezwaar te hebben gemaakt tegen passages uit het rapport.

Om welke passages het gaat, en of zijn bezwaar voor vertraging van het enkele keren uitgestelde verschijnen van het rapport zorgde, wilde de strafpleiter voorafgaand aan de presentatie van het rapport niet zeggen. Hij komt later op de dag met een verklaring. Wel geeft hij aan dat de inzage vooraf “zeer beperkt” was. Klein vertrok vorig jaar bij de NPO en is inmiddels aan het werk bij Talpa. Volgens NRC en de Volkskrant heeft ook voormalig DWDD-presentator Matthijs van Nieuwkerk na inzage in het rapport een advocaat ingeschakeld. Zijn woordvoerder wilde dat donderdag niet bevestigen. De presentator, inmiddels in dienst bij RTL, gaf eerder al aan donderdag na bestudering van het rapport met een reactie te komen.

De Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen (OGCO) van oud-politicus Martin van Rijn deelt donderdagochtend in Hilversum het rapport over de sociale veiligheid bij de publieke omroep. Het onderzoek werd ingesteld nadat de Volkskrant in 2022 een artikel publiceerde over vermeend grensoverschrijdend gedrag door Van Nieuwkerk en de werkcultuur bij DWDD. Klein was in die tijd directeur van omroep BNNVARA, dat DWDD maakte. Het onderzoek werd na het Volkskrantartikel uitgebreid, omdat er meerdere meldingen binnenkwamen over de publieke omroep.