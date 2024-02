Boeren verzamelen zich vrijdagavond bij provinciehuis Utrecht

Een groep boeren heeft aangekondigd vrijdagavond naar het provinciehuis in Utrecht te gaan. Een provinciewoordvoerster laat weten dat de boeren welkom zijn. Ze worden omstreeks 20.30 uur verwacht.

Een woordvoerder van LTO-Noord laat weten dat de Utrechtse voorzitter op de hoogte is van de ’trekkeractie” bij het provinciehuis. Maar LTO Noord is niet betrokken bij de organisatie ervan en kan daarom geen informatie geven over het aantal mensen dat het provinciehuis gaat bezoeken en het doel van het bezoek, aldus de woordvoerder.

Eerder vrijdag bezochten boeren met trekkers de provinciehuizen van Noord-Brabant en Drenthe. Op het provinciehuis in Den Bosch uitten de Brabantse boeren hun zorgen over de stapeling van regels waar ze mee te maken hebben. Corné de Rooij, voorzitter van ZLTO Hart van Brabant vroeg de provincie nog eens goed te kijken naar de Brabantse regels die bovenop de landelijke en Brusselse voorschriften komen.