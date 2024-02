Yeşilgöz: reactie op boerenprotest is aan lokale bestuurders

Het is niet aan het kabinet om eventueel actie te ondernemen tegen boerenprotesten, maar aan de lokale bestuurders. Dat vindt demissionair minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid). “Die verantwoordelijkheid moet altijd lokaal genomen worden, omdat je dan het beste kan handelen.” Ze ziet voor zichzelf ook geen coördinerende rol weggelegd. “Dat gebeurt nooit met demonstraties.”

Door demonstraties met trekkers in België zijn meerdere grensovergangen met Nederland vrijdag afgesloten. Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) is van plan om grenswegen het hele weekend te blokkeren. Ook in onder meer Drenthe en Noord-Brabant komen boeren in actie. Ze maken zich boos om Europese regels, onder meer over het afvoeren van mest.

“Dat naar Den Haag trekken klinkt stoer, en ik snap de vraag, maar dat is echt geen oplossing voor zulke acties, echt niet”, aldus de minister. Ze roept de boeren wel op om zichzelf en anderen niet in gevaar te brengen.