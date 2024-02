Boeren vol emoties bij gesprek in provinciehuis Groningen

Een groep boeren heeft vrijdagmiddag in het provinciehuis in Groningen in een bijeenkomst vol emoties de problemen van het boerenbestaan besproken met landbouwgedeputeerde Henk Emmens. “Boeren verdienen bijna niets meer tegenwoordig, dat is de strekking van het verhaal”, vertelt de bestuurder die namens de BBB in het college zit.

“Het was een heel emotionele bijeenkomst, soms tot tranen toe. Niet gemoedelijk, maar er was ook geen vijandige sfeer. Het ging over emoties, over bestaansrecht, over inkomen, verdienvermogen en de toekomst van de boer zelf”, vat Emmens samen. “Worden we nog wel gewaardeerd, hebben we straks nog wel genoeg voedsel in Nederland?” zijn vragen waar de boeren volgens Emmens ook mee kampen.

Het betrof boeren van een zogenoemde trekkergroep, die donderdagavond met ruim tien tractoren Groningen waren binnengereden om een manifest met zorgen en eisen aan te bieden. Emmens nam het pamflet in ontvangst en nodigde hen uit voor een gesprek. Ze kwamen vrijdag zoals gevraagd met één tractor, waarvoor de gedeputeerde ze complimenteert.

Veel van de eisen in het manifest gaan over maatregelen die door de landelijke en Europese politiek zijn vastgesteld. “De kromme regelgeving rond mest is een van de problemen waar de landbouw tegenaan loopt”, aldus Emmens. Hij wil dit en andere zaken samen met andere provincies aankaarten in Den Haag en Brussel.

Maar ook de aanpak van het landelijk gebied in de provincie zit de boeren dwars. “Sommigen hebben überhaupt geen toekomst binnen de huidige wet- en regelgeving. Je moet je afvragen hoe dat verder moet”, zegt de gedeputeerde. “Dat gaat op een gegeven moment mislopen.”

Toezeggingen kon Emmens niet doen, het ging hem vooral om het (opnieuw) aanhoren van de zorgen. Hij beloofde wel in gesprek te blijven met de boeren. “Bel ons op, we houden de lijntjes kort”, gaf hij hun mee. Hij tekende aan dat boeren in Groningen vergeleken met de andere provincies misschien wel de minste problemen hebben, omdat er relatief weinig beschermde natuurgebieden zijn.

Signalen dat boeren zouden overwegen na blokkades bij de grens met België ook actie te voeren bij de grens met Duitsland in Groningen en Drenthe heeft Emmens niet gehoord.