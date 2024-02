Plasterk spreekt van ‘intensief overleg’ in ‘zicht van de haven’

Met nog tien dagen te gaan zegt informateur Ronald Plasterk dat er “intensief wordt overlegd” tussen PVV, VVD, NSC en BBB. “In het zicht van de haven wordt alles nog eens helemaal precies bekeken”, zei hij vrijdag na gesprekken met de vier partijen.

Plasterk benadrukte dat het eindverslag dat hij uiterlijk 12 februari naar de Tweede Kamer stuurt geen dichtgetimmerd akkoord wordt. “Bijna ieder onderwerp heeft financiële consequenties en dat betekent dat je er pas een klap op kunt geven als het hele pakket klaar is.” Dat is niet de opdracht, aldus Plasterk.

De vraag is hoe nader de vier partijen in bijna twee maanden tot elkaar zijn gekomen. “Je moet het wel eens worden en zo ver is het nog niet”, zei PVV-leider Geert Wilders vrijdag voor aanvang van de gesprekken. “We gaan ons best doen om eruit te komen en dat wordt heel spannend.”