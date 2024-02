Ministerie verwacht snel duidelijkheid over PFAS in eieren hobbykippen

Het ministerie van Volksgezondheid verwacht snel met meer informatie te komen over de mogelijke aanwezigheid van PFAS in eieren van hobbykippen. Dat zegt minister Conny Helder (Volksgezondheid) voor aanvang van de ministerraad. Ze reageert hiermee op het bericht van de NOS dat onderzoeksinstituut RIVM al jaren zou weten dat de giftige stoffen niet alleen in de regio Dordrecht in hobby-eieren zit, maar ook elders in het land.

In december raadden het RIVM en de GGD mensen die in en rond Dordrecht wonen af om de eieren van hun hobbykippen te eten. Dat deden de organisaties naar aanleiding van onderzoek dat is uitgevoerd omdat het in de regio gelegen chemiebedrijf Chemours jarenlang PFAS heeft uitgestoten en geloosd.

Eerder onderzoek dat halverwege het vorige decennium is gepubliceerd, wees erop dat de giftige stoffen in eieren van hobbykippen in het hele land te vinden zijn. Helder zegt dat de resultaten van het onderzoek niet te vergelijken zijn met het nieuwe onderzoek. Daarom is nog steeds onduidelijk hoe groot het risico buiten Dordrecht is. “Er loopt nu een nieuwe analyse en daar zit tempo op”, zei de minister, die zich kan voorstellen dat mensen hier ongerust over zijn.

Vrijdag wordt voormalig D66-Kamerlid Pia Dijkstra beëdigd als demissionair minister voor Medische Zorg. Zij gaat zich onder meer bezighouden met de schadelijke gevolgen van PFAS voor de volksgezondheid. Dijkstra gaat de Tweede Kamer “ongetwijfeld snel” informeren over de uitkomsten van het nieuwe onderzoek, zegt Helder.