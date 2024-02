Adema verwacht intensief overleg in Brussel om boerenprotesten

Piet Adema verwacht deze maand “intensief overleg” te voeren met andere Europese landbouwministers in Brussel, naar aanleiding van boerenprotesten in meerdere lidstaten. Een van de grieven van de boeren is dat ze veel moeten betalen om mest af te voeren. De demissionair minister vindt het “buitengewoon belangrijk” dat er maatregelen komen om de boeren te helpen. Hij wil praten met Nederlandse boeren en is bereid om hun voorstellen in Brussel ter tafel te brengen.

“De mestmarkt knelt op dit moment enorm”, zegt Adema. “Ik wil dus wel kijken met de sector: welke maatregelen zouden nou nodig zijn om verlichting te brengen.” Landbouwministers in andere Europese landen voeren ook zulke gesprekken, weet hij. De ministers komen deze maand bij elkaar in de Landbouw- en Visserijraad. Adema verwacht dat het “best een intensieve raad wordt die gaat over dit soort problemen”.

Vrijdagochtend heeft Rijkswaterstaat automobilisten afgeraden om naar België te reizen. Door boerenprotesten in het land zijn meerdere grensovergangen met Nederland afgesloten.