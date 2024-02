Honderden klimaatactivisten verzamelen voor protest in Den Haag

Honderden klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) verzamelen zich zaterdagochtend in Den Haag voor een protest tegen overheidssteun voor de fossiele industrie. De bedoeling is dat later op zaterdag de Utrechtsebaan (A12) wordt geblokkeerd, zoals XR al vele malen eerder deed.

Bij deze editie van het klimaatprotest lopen de activisten rond het middaguur vanuit verschillende plekken in de stad “in langzaam tempo” een mars op openbare wegen richting de A12, verklaarde XR eerder. Bij het stuk weg liggen de tijdelijke Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Iets na 11.30 uur verzamelden zich vele honderden klimaatdemonstranten op een van de locaties in de stad, waarvandaan inmiddels een mars is ingezet. Ze hebben spandoeken met teksten als “Stop subsidies aan de fossiele industrie” en scanderen leuzen als ‘We zijn het zat, heel Den Haag plat’. De politie is met een paar busjes aanwezig, maar grijpt niet in. De sfeer is vooralsnog gemoedelijk.

De actie werd ongeveer een maand geleden aangekondigd. De activisten vinden dat de politiek terugkrabbelt van eerdere plannen om te onderzoeken hoe fossiele subsidies afgebouwd kunnen worden.

De klimaatdemonstranten willen dat demissionair klimaatminister Rob Jetten haast maakt met de afbouw van subsidies. De bewindsman zelf zegt dat het protest te vroeg komt. Hij wil volgende week voorstellen naar buiten brengen om fossiele subsidies en andere belastingvoordelen af te bouwen.