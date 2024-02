Babs Gons, de Dichter des Vaderlands, wint Gouden Ganzenveer 2024

Babs Gons, de huidige Dichter des Vaderlands, krijgt dit jaar de Gouden Ganzenveer. Dat heeft juryvoorzitter Jet Bussemaker zaterdag bekendgemaakt in het NPO-radioprogramma De Taalstaat. De Gouden Ganzenveer geldt als een van de belangrijkste Nederlandse literaire prijzen.

Volgens de jury is de 52-jarige Gons “veelzijdig, sterk maatschappelijk betrokken en integer. Zij is een performer, schrijver, columnist, theatermaker en docent die zeer bedachtzaam formuleert. In een tijd van grote woorden en gepolariseerde meningen dwingt zij om zelf na te blijven denken.” De jury prijst bovendien het feit dat Gons het genre ‘spoken word’ op de kaart helpt te zetten, “een nieuw genre in het toch al zo rijke tableau dat we hebben om vorm te geven aan taal”.

De uitreiking van de prijs vindt plaats op 27 mei. De winnares mag dan ook een zogenoemde Jonge Veer uitreiken, aan een jong literair talent waarvan zij vindt dat deze de aandacht verdient.

Gons, die Lieke Marsman opvolgde als Dichter des Vaderlands, kreeg bekendheid als aanjager van de Nederlandse podiumpoëzie. Ze organiseerde vanaf 2000 bijna tien jaar lang een maandelijks podium voor jonge dichters en schrijvers in Paradiso en was medeoprichter en artistiek leider van productiehuis Poetry Circle Nowhere. Zij sprak de afgelopen jaren regelmatig bij herdenkingen, zoals van de Februaristaking en het slavernijverleden.

De Gouden Ganzenveer wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of instituut voor zijn of haar grote betekenis voor het geschreven en gedrukte woord in de Nederlandse taal. De winnaar wordt gekozen door een jury van de Academie Gouden Ganzenveer, waarin leden uit de wereld van cultuur, wetenschap, politiek en het bedrijfsleven zitten. Eerdere winnaars zijn onder anderen Abdelkader Benali, Annejet van der Zijl, Arnon Grunberg, Maria Goos, Ramsey Nasr en Kees van Kooten.