Politie onderzoekt rol boerenacties bij kettingbotsing Veenendaal

Het is volgens de politie nog onduidelijk of de boerenacties een rol hebben gespeeld bij een kettingbotsing maandagavond in Veenendaal (Utrecht). Door de acties voorafgaand aan het ongeval was het erg druk op de weg. Bij het incident botsten op de Voorpoort meerdere voertuigen op elkaar.

Een 17-jarige jongen uit Barneveld moest naar het ziekenhuis, maar is inmiddels weer thuis, laat de politie weten. Hij zat met een leeftijdgenoot in een brommobiel en moest hieruit worden bevrijd. De bestuurder is op eigen gelegenheid voor controle naar het ziekenhuis gegaan. De inzittenden van de andere auto’s bleven ongedeerd.

Voorafgaand aan het ongeval waren er acties van boeren bij de afrit van de A12. Op foto’s die actiegroep Farmers Defence Force op X deelde, was te zien dat hier ook brand was gesticht. De politie doet onderzoek naar de exacte oorzaak van de kettingbotsing.

Op de A15 bij het Gelderse Herwijnen botsen maandagavond volgens lokale media twee auto’s op elkaar. Dat gebeurde op de plek waar boeren in de berm een brand hadden gesticht. Twee mensen moesten naar het ziekenhuis worden gebracht.