Formatie gaat ‘gewoon verder’, veel onduidelijk in laatste week

Leiders van PVV, VVD, NSC en BBB praten dinsdag verder over een mogelijke coalitie. De tijd begint te dringen: uiterlijk begin volgende week moet informateur Ronald Plasterk zijn verslag afhebben. Waar de pers de afgelopen dagen werd geïnformeerd over tijd en locatie van onderhandelingen, gebeurt dat voorlopig niet. Partijleiders waren ’s ochtends in het voor de formatie gereserveerde gebied in het Tweede Kamergebouw. Aan het begin van de middag overleggen ze naar verluidt op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daar kwamen de onderhandelaars maandag ook al bijeen.

Op dinsdagochtend zijn onder meer partijleiders Pieter Omtzigt (NSC) en Caroline van der Plas (BBB) in het ‘formatiegebied’ van de Tweede Kamer gezien, net als Tony van Dijck, de financieel specialist van de PVV-fractie. Ze vertrokken al gauw weer zonder veel te zeggen. “We gaan gewoon verder”, zei Omtzigt. Informateur Plasterk houdt geen officiële gesprekken met de vier partijleiders en hun secondanten, maar onderling wordt er wel gesproken.

Maandagavond schreef PVV-leider Geert Wilders op X dat de inzet van de onderhandelende partijen “echt moet zijn om er samen uit te komen”. Van der Plas onderschreef dat – “zo staat BBB er ook in!” – en VVD-leider Dilan Yeşilgöz schreef: “sluit ik mij helemaal bij aan”. Alleen Omtzigt heeft niet op die tweet gereageerd.

Dinsdagmiddag moet VVD-voorvrouw Yeşilgöz ook weg van haar eigen ministerie van Justitie, omdat ze in de Tweede Kamer moet antwoorden op vragen over de boerenprotesten.