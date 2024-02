OM eist celstraffen tot zes jaar voor ontvoering 15-jarige jongen

Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen van drie tot zes jaar geëist tegen de zeven verdachten die terechtstaan voor de ontvoering van een 15-jarige jongen in Amsterdam.

Het jonge slachtoffer werd op 10 januari vorig jaar in de Tweede Jan Steenstraat in De Pijp met grof geweld een bestelbus ingetrokken. In de bus werd hij geboeid en geblinddoekt met een zwartgemaakte skibril.

De bestemming was volgens justitie een afgehuurd vakantiehuisje in het Utrechtse Langbroek. De politie bevrijdde de ontvoerde jongen drie kwartier later op de A27 richting Utrecht, ter hoogte van Groenekan.

In het meerdaagse strafproces staan vijf mannen en twee vrouwen uit Amsterdam en Almere terecht.