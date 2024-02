Protest van ambtenaren tegen geweld in Gazastrook gaat door

Tientallen ambtenaren hebben donderdag opnieuw een stille protestactie gehouden tegen de Nederlandse opstelling in de oorlog tussen Israël en Hamas. Het was de negende keer dat met name rijksambtenaren zich voor het ministerie van Buitenlandse Zaken verzamelden en opriepen tot een staakt-het-vuren in de Gazastrook.

De actievoerders vinden dat het kabinet en de Tweede Kamer zich niet kritisch genoeg opstellen tegenover Israël. De Israëlische troepen zijn na de terroristische aanval van Hamas op Israël in oktober begonnen met zware aanvallen in de Gazastrook om Hamasstrijders uit te schakelen. Hierbij zijn al tienduizenden Palestijnse burgers gedood.

Net als eerder hadden ook artsen zich bij de demonstratie aangesloten. Ze stonden er met witte jassen en stethoscopen, met op een spandoek de oproep te stoppen met het bombarderen van ziekenhuizen. Ook donderdag hebben Israëlische strijdkrachten een inval gedaan, dit keer in het Nasser-ziekenhuis in Khan Younis. Er is volgens Israël geloofwaardige informatie dat Hamas de instelling heeft gebruikt en dat daar mogelijk nog lichamen van Israëlische gijzelaars zijn.

De medici zien aanvallen op ziekenhuizen niet alleen als een aanval op de Palestijnen, maar op de hele medische professie, zo lieten ze eerder weten.