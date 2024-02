Actie XR in Rijksmuseum tijdens opening tentoonstelling Frans Hals

Extinction Rebellion heeft tijdens de opening van de Frans Hals-tentoonstelling in het Rijksmuseum in Amsterdam actiegevoerd door met bewerkte schilderijen voor kunstwerken te staan. De klimaatbeweging eist dat het Rijksmuseum de sponsorrelatie met ING per direct verbreekt. Een ANP-verslaggever ter plaatse zag dat aanwezig publiek even de zalen waarin actie werd gevoerd moest verlaten.

Bij vijf schilderijen, van Frans Hals, Jan Jansz Mostaert, Johannes Vermeer, Bartholomeus van der Helst en Melchior d’Hondecoeter, vond een actie plaats. Zo stond een actievoerder met een bewerkte versie van Portret van een echtpaar van Frans Hals, waarop onder meer te zien is dat er bergen afval liggen en de boom achter het stel in brand staat.

XR vindt dat het Rijksmuseum door de sponsorrelatie haar goede imago laat misbruiken “door ING, de grootste Nederlandse financierder van de klimaat- en ecologische crisis”. De actie, die tegelijkertijd in elke zaal zo’n vijf minuten duurde, zorgde voor verbolgen reacties van een aantal bezoekers.

Een van de actievoerders, die haar rede oplas naast het schilderij van Frans Hals, begrijpt dat de korte actie mensen heeft gestoord. “Dat is het idee achter een disruptieve actie”, zegt zij, “maar ik heb mijn leven lang marsen gelopen en die halen niets uit”.