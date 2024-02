Gewonde door explosie bij woning in Breda

Door een explosie in een woning in Breda is vrijdag een vrouw lichtgewond geraakt. Het slachtoffer liep de verwondingen volgens een politiewoordvoerder vermoedelijk niet op tijdens de explosie, maar waarschijnlijk door glasscherven bij het verlaten van de woning.

De explosie vond iets voor 07.30 uur plaats in de woning aan de Kolfbaanstraat. Waardoor de ontploffing precies ontstond, wordt nog onderzocht. Maar de politie gaat uit van een misdrijf, aangezien omstanders vlak ervoor mensen rond de woning zouden hebben gezien. De politie onderzoekt ook de toedracht.

Op foto’s op de website van Omroep Brabant is te zien dat verschillende ramen stuk zijn. Volgens de omroep zijn aan zowel de voor- als de achterzijde ramen kapotgesprongen.