Treinen stoppen weer op station Vroomshoop

Het treinverkeer tussen Almelo en Mariënberg is vrijdagochtend weer op gang gekomen. De treinen stoppen ook weer op station Vroomshoop, meldt ProRail.

Het treinverkeer heeft ter hoogte van Vroomshoop een kleine twee weken stilgelegen voor een grote schoonmaak- en hersteloperatie. Door een grote brand in een bedrijfspand, begin februari, waren asbestdeeltjes op het spoor terechtgekomen. Het asbest kwam vrij toen asbestcementplaten knapten door de hitte van de brand. De stukjes kwamen onder meer terecht in het grind onder de rails. Om alles echt goed asbestvrij te krijgen, moest 120 meter aan dubbelspoor worden vervangen.

Het opruimen van het asbest in het dorp zelf gaat zeker acht weken duren en wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. Mensen die in het besmette gebied wonen, kunnen voorlopig beter niet in hun tuin werken, zegt de gemeente Twenterand, waar Vroomshoop onder valt.