Eerste Frans Hals-tentoonstelling Rijksmuseum open voor publiek

De eerste grote tentoonstelling over Frans Hals (1582/1584-1666) in het Rijksmuseum is vanaf deze vrijdag open voor het publiek. Het Amsterdamse museum heeft 48 werken samengebracht uit het ruim tweehonderd werken tellende oeuvre van de Haarlemse schilder, die bekendstaat om zijn losse manier van schilderen en levendige schilderijen. De tentoonstelling ‘Frans Hals’ is tot en met 9 juni dit jaar te zien.

Sommige schilderijen zijn afkomstig uit musea die deze werken zelden of nooit uitlenen. Zo komt De lachende cavalier (1624) voor het eerst sinds 1870 terug naar Nederland, vanuit Londen. Het Haarlemse Frans Hals Museum leent verschillende werken uit, waaronder Feestmaal van de officieren van de Sint-Jorisschutterij (1616), dat Haarlem nog niet eerder verliet. “Het is ook fijn om die schilderijen eens anders te zien”, zegt conservator Friso Lammertse. “Hier hebben ze iets meer ruimte, je ziet die werken weer heel anders.”

Deze tentoonstelling was een langgekoesterde wens van het museum, zegt hoofddirecteur Taco Dibbits. “We hadden al heel lang het idee dat we een tentoonstelling wilden maken over de grote drie van de Nederlandse schilderkunst.” Dit zijn Rembrandt van Rijn, Johannes Vermeer en Hals. “Schilders die in precies hetzelfde medium werken, olieverf op doek, maar ze doen er iets totaal anders mee. Rembrandt gaat over menselijkheid, bij Vermeer gaat het over het perfecte moment van geluk waar alles stil en netjes is en bij Hals barst de beweging en geluid van het doek af.”