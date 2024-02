Brand in winkel in Doetinchem, appartementen ontruimd

In een winkel in het Gelderse Doetinchem heeft zondagavond brand gewoed. Appartementen boven de zaak aan het Simonsplein werden volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio uit voorzorg ontruimd. Hoeveel mensen hun woningen moesten verlaten, is niet bekend.

Rond 23.20 uur meldde de veiligheidsregio dat de brand onder controle was. Naar verwachting kunnen alle bewoners terugkeren naar hun appartement.

De brandweer rukte met meerdere eenheden uit om het vuur, dat in de kelder woedde, te bestrijden. Het is nog niet bekend wat er precies in brand stond.